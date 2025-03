Iltempo.it - Il governo e gli 007 chiesero aiuto per liberare Moro: Londra rispose, gli Usa no

Leggi su Iltempo.it

L'perAldol'Italia lo chiede subito. Agli inglesi e agli americani. Il 16 marzo 1978, qualche ora dopo il rapimento del presidente della Democrazia Cristiana e dall'assassinio dei cinque uomini della scorta un telegramma segretissimo, inviato in copia a Downing Street, riporta che «Squillante, capo di gabinetto di Cossiga (ministro dell'Interno) ha telefonato a McMillan (Primo segretario) per cercare la garanzia che l'richiesto potrebbe essere imminente provvedendo all'assistenza tecnica in relazione al rapimento del signor». Un altro telex viene spedito dal Cesis alla Cia. Negli alleati della Nato si cerca sostegno ma anche informazioni di intelligence che possano portare alla scoperta dei sequestratori e del luogo dove viene tenuto prigionierorisponde subito e assicura l'invio di esperti antiterrorismo.