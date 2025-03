Agi.it - Il 'Google cinese' accelera sull'intelligenza artificiale

AGI - Baidu, spesso definito il "", ha annunciato il lancio anticipato di due nuovi chatbot di: Ernie 4.5 ed Ernie X1. Questa mossa arriva in un momento di forte competizione nel settore dell'AI in Cina, soprattutto dopo l'attenzione mediatica generata da DeepSeek. Entrambi i chatbot sono accessibili attraverso il sito ufficiale di Ernie Bot. Caratteristiche di Ernie 4.5 ed Ernie X1 Ernie 4.5 è un modello multimodale, capace di elaborare testi, immagini e altri input con maggiore efficienza. Ernie X1 si concentra sul ragionamento profondo, migliorando la capacità di comprensione e analisi. Baidu inizialmente aveva programmato il rilascio delle API di Ernie X1 per il 1° aprile, ma ha anticipato i tempi. Un aspetto chiave è il costo competitivo: 0,28 dollari per milione di token in ingresso e 1,11 dollari per milione di token in uscita Questi prezzi sono circa il 50% più economici rispetto al modello R1 di DeepSeek, offrendo una soluzione più accessibile per aziende e sviluppatori.