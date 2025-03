Ilnapolista.it - Il gioco posizionale di Maresca è noiosissimo, i tifosi del Chelsea sono disperati (Guardian)

Il Telegraph scrive che ildi Enzo“rischia di diventare la squadra che manda a dormire i, in particolare quelli in trasferta”. “Boring boring boring“. Noioso. Non vince fuori casa in Premier League dall’8 dicembre, ha segnato solo tre volte nelle ultime sette trasferte di campionato. E anche il– a dimostrazione che la critica è condivisa, ormai – suona le stesse note. Anzi peggio.Contro l’Arsenal, scrive, “ilha chiuso con un xG di 0,35 e i suoi unici due tiri in portaarrivati ??dal terzino sinistro, Marc Cucurella. L’approccio di Enzoè sembrato di nuovo troppo robotico, troppo metodico. Pedro Neto ha tirato come un falso 9 ma Enzo Fernández è stato petulante, Sancho è stato inefficace e Nkunku, che ha segnato tre gol in campionato questa stagione, è stato sprecato sulla sinistra.