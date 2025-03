Il Galatasaray fa sul serio per Osimhen

Leggi su Dailynews24.it

Il club turco starebbe lavorando incessantemente per poter trattenere Victorad Istanbul. Ilvuole avere il nigeriano a titolo definitivo Victortornerà a Napoli nella prossima finestra estiva di calciomercato, ma non lo farà sicuramente per restarci. Il rapporto tra le due parti è ormai logorato, con il nigeriano pronto a salutare. .L'articolo Ilfa sulper