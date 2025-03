Lanazione.it - Il flop dello stadio Manuzzi è già alle spalle: "Non molliamo un centimetro, forza ragazzi"

"Nonun, sempre al fianco di questiche onorano la maglia bianca con la loro voglia di vincere". Gli oltre cinquecento tifosi aquilotti presenti a Cesena, pur nel dispiacere per il mancato successo, guardano oltre: "Questa squadra merita gli applausi, siamo ancora in corsa per la promozione diretta". Sulle tribune del ‘’ vi era Michele Pastorello: "C’è un po’ di amarezza per la vittoria sfumata, l’ennesima in trasferta, dopo aver per lunghi tratti dominato il match. L’assenza di Salvatore Esposito si è fatta sentire, peccato l’errore di Lapadula sul rigore. Forse sull’attaccante sudamericano sono state riposte troppe aspettative e lui ne sta risentendo a livello emotivo, ma dobbiamo continuare a sostenerlo. Due punti persi che bruciano, però la squadra è forte e può ancora coronare il sogno della Serie A diretta, mancano ancora otto partite, i punti sono ancora tanti, le possibilità restano intatte".