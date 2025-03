Milanotoday.it - Il flash mob delle mamme contro lo smog: "Anche le auto elettriche inquinano"

Leggi su Milanotoday.it

moba Milano, come in altre città, organizzato dal movimento inglese 'Our kids climate', genitori che lottano per il miglioramento della qualità dell'aria. Nel capoluogo lombardo ilmob si è svolto, a cura di 'Mother's Rebellion Italia', domenica pomeriggio in piazza del Carmine.