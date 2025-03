Secoloditalia.it - Il finto maresciallo colpisce ancora: truffata la moglie di Enrico Vanzina

Leggi su Secoloditalia.it

«È stato un episodio increscioso. Non ho altro da dire. Se non che se ne stanno occupando i carabinieri, bravissimi». Si è limitato a poche paroleper commentare la rapina di cui è stata vittima laFederica Burger,venerdì scorso nella sua casa di famiglia a Fontanella Borghese. La donna è stata vittima del raggiro dei finti carabinieri che l’hanno convinta ad aprire la cassaforte e le hanno sottratto diversi gioielli.Com’è stataladiLa truffa, di cui ha dato notizia l’agenzia di stampa Adnkronos, è iniziata con il solito meccanismo della telefonata sulincidente in cui sarebbe stato coinvolto un membro o, come in questo caso, un veicolo della famiglia. Sedicenti carabinieri hanno contattato Burger, 85 anni e origini tedesche, al cellulare.