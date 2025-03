Gossipnews.tv - Il Dramma di Sandro Giacobbe in Diretta: Mara Venier in Lacrime!

Leggi su Gossipnews.tv

A Domenica In,si lascia andare alla commozione durante l’intervista a. Ecco cosa ha detto il cantante per emozionarla così tanto!Un momento di forte commozione ha segnato l’ultima puntata di Domenica In, conche ha lasciato trasparire tutta la sua sensibilità. La conduttrice, solitamente solare e ironica, non è riuscita a trattenere ledurante l’intervista a, colpita dalle sue parole profonde e toccanti.Il celebre cantante, noto per le sue canzoni senza tempo, ha raccontato con grande sincerità le difficoltà che ha affrontato negli ultimi anni. Una battaglia contro un tumore, problemi di salute che lo hanno costretto su una sedia a rotelle e la forza ritrovata grazie al sostegno della sua compagna, Marina Peroni. Le sue parole, cariche di speranza e amore, hanno toccato il cuore di tutti, compresa