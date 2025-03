Il documentario sulle scarpe Clarks ripercorre duecento anni di storia e innovazione

Leggi su .com

Life&People.it Il marchio britcocelebradinel panorama delle calzature. Fondato nel 1825 dai fratelli Cyrus e Jamesnel piccolo paese di Street, nel Somerset, il brand ha saputo evolversi nel corso dei secoli, diventando simbolo di comfort e stile riconosciuto a livello mondiale. Il recente“From Somerset to the world” racconta non solo le origini di queste, ma anche il loro impatto sulla cultura pop, con testimonianze di artisti e designer che le hanno rese emblema di espressione personale.Dalla prima bottega all’inizio di un’eraI fratelli, di estrazione quacchera, si distinsero per la loro dedizione al lavoro e la capacità di innovare anche in condizioni modeste. La loro prima bottega era specializzata nella lavorazione delle pelli di pecora, con cui crearono un materiale resistente e versatile che portò alla realizzazione della prima slipper, segnando l’inizio di un’era nel settore calzaturiero.