Quotidiano.net - Il designer Flavio Manzoni: “Ho iniziato a 18 anni con un bozzetto su Autosprint. Il restyling della Lancia Fulvia, poi la chiamata di Montezemolo”

Maranello, 17 marzo 2025 – L’uomo dei sogni abita in un palazzo dalle pareti di vetro nel cuore di Maranello. Dalla sua matita e dal lavoro del Centro Stile Ferrari nascono le auto più amate e desiderate del mondo. “Immaginiamo quello che non c’è e lo facciamo ogni giorno” spiega, origini nuoresi, eleganza innata, 60che sembrano almeno dieci di meno. Architetto e, è in Ferrari dal 2010 e fino ad oggi ha guidato e realizzato 69 progetti e ricevuto 114 premi, compresi i 4 Compassi d’oro che troneggiano nel suo studio pieno di luce: F12 Berlinetta (2014), FXX-K (2016), Monza SP1 (2020) e Purosangue (2024). Dal suo appartato angolo di Sardegna avrebbe mai pensato di arrivare a disegnare le Ferrari? “Quel mondo piccolo e discreto non mi ha impedito di coltivare la passione per le arti.