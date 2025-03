Gamberorosso.it - “Il cuoco è a rischio burnout come tutti i mestieri”. Intervista a Enrico Bartolini che anticipa il suo arrivo a Roma

Attualmente segue più di 20 ristoranti, nei quali lavorano circa 700 dipendenti (tenendo conto anche dei ristoranti all'estero e le varie collaborazioni), è lo chef più stellato d'Italia, è. Lo abbiamoto su alcuni argomenti molto in voga di questi tempi, quali la crisi del fine dining, il, la difficoltà di reperire personale. Non ama rilasciare interviste, evitala peste le polemiche e si è lasciato sfuggire il nuovo progetto a.Il fine dining è in crisi?È nato pochi anni fa e ora prende le misure per essere e continuare a essere l'haute couture del settore. E tra l'altro, l'alta moda in proporzione va peggio dell'alta ristorazione, eppure se leggo i giornali o i commenti nei vari social sembra che la seconda sia spacciata.Non è così?Credo sia più che altro una polemica mediatica anche perché, ammesso che ci sia un po' di flessione nel settore, questo non ricade sulla qualità dell'offerta, non in una determinata fascia di ristorazione, quella che oltre a far da mangiare, fa cultura.