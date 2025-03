Thesocialpost.it - Il Cremlino accusa l’UE: “Sta creando una minaccia russa artificiale per militarizzare l’Europa”

Leggi su Thesocialpost.it

Mosca torna ad attaccare l’Unione Europea,ndola di fomentare un clima di tensione per giustificare un rafforzamento militare del continente. Secondo il portavoce del, Dmitry Peskov,starebbe cercando di costruire un’immagine distorta della Russia, presentandola come una, con l’obiettivo di aumentare la spesa per la difesa e consolidare un’alleanza sempre più militarizzata.“Questi sono semplicemente tentativi di creare un nemico esternoper giustificare una linea militarista e la militarizzazione del”, ha dichiarato Peskov nel corso di un’intervista rilasciata a RT e ripresa dall’agenzia Ria Novosti.L’arriva in un momento particolarmente delicato per i rapporti tra Mosca e Bruxelles. L’Unione Europea, insieme agli Stati Uniti e alla NATO, ha infatti intensificato il sostegno all’Ucraina, sia in termini economici che militari, con l’invio di armi e l’addestramento delle forze di Kiev.