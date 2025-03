Sport.quotidiano.net - Il Costone cade in casa contro Pavia. Il girone di andata termina con un ko

Leggi su Sport.quotidiano.net

91100: Brocco ne, Massari ne, Paoli F. 10, Paoli M. 10, Banchi 12, Zeneli 15, Bruttini 2, Sebastianelli 11, Bastone 24, Torrigiani 7. Coach: Belletti.: Smith 23, Carpani 5, Brboric, Bogunovic 31, Hidalgo Quiroz 22, Apuzzo 3, Manna 4, Avanzini 12, Lomele, Moro ne. Coach: Cristelli. Arbitri: Barbarulo, Deliallisi. Parziali: 29-28, 48-54, 65-87. SIENA – Ildidel play-in gold delsi chiude con una sconfitta: è stataa far suo il match disputato al PalaCorsoni, con il punteggio di 100-91, al termine di una partita in cui i lombardi hanno messo in campo tutto il loro talento per avere la meglio di uncomunque orgoglioso e che, presumibilmente, ha pagato oltremodo l’assenza di una pedina fondamentale come Nasello (ancora out per infortunio).