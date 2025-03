Il costo dell’inciviltà | quando l’educazione diventa salute pubblica

Leggi su Ilfaroonline.it

Abbandonare un sacchetto di immondizia accanto a un palo della luce o lungo una strada di campagna non è solo un gesto di inciviltà. È una “bomba” che esplode su più fronti: degrado urbano, problemi sanitari, aumento dei costi per la collettività.Ogni sacchetto lasciato dove non dovrebbe scatena una reazione a catena. Attira altri rifiuti, trasforma angoli di città e aree rurali in discariche abusive, favorisce la proliferazione batteri, attira animali selvatici (dai cinghiali ai lupi).Chi paga il conto? I cittadini, che vedono peggiorare la qualità della vita e aumentare le spese per la raccolta straordinaria dei rifiuti. Per non parlare dell’impatto sul turismo: nessun visitatore è attratto da una città sporca, e l’immagine di un territorio incustodito si diffonde molto più velocemente di quanto si pensi.