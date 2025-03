Il contratto di «sottomissione sessuale» tra il comandante dei vigili e la collega che ha ucciso

Leggi su Open.online

Il 18 maggio 2023 Giampiero Gualandi e Sofia Stefani avrebbero firmato un «di». Ne hanno parlato nel processo a carico dell’exdella polizia locale di Anzola, accusato dell’omicidio della giovane, la procuratrice aggiunta Lucia Russo e l’avvocato Andrea Speranzoni, difensore di parte civile per la famiglia Stefani, nei loro interventi di richiesta delle prove. Nel, è stato riferito in aula, Gualandi si autodefiniva «padrone, colui che tutto può sulla sua schiava». In un passaggio si diceva: «Io signore e padrone mi impegno a dominare l’anima della mia sottomessa». Gualandi haStefani nel maggio 2024. I due avevano una relazione. Secondo la ricostruzione del giudice delle indagini preliminari di Bologna Gualandi era stressato a causa della presenza dellanella sua vita e il suo omicidio sarebbe stato premeditato.