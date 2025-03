Ilfoglio.it - Il conflitto con i giudici. Cosa accade se Trump viola la separazione dei poteri

In meno di due mesi dall’inizio del suo secondo mandato, il presidenteha già firmato ben 79 ordini esecutivi, un numero elevatissimo: per trovare un precedente, bisogna andare indietro nel tempo fino al 1937, all’inizio del secondo mandato di Roosevelt. Con questi ordini esecutivi e con altri atti, come e più di Roosevelt,sta mettendo a repentaglio ladeicon il legislatore e con l’ordine giudiziario. Fra le molte controversie legali in corso, tre possono dare un’idea della posta in gioco e dei possibili esiti. La prima riguarda l’ordine esecutivo che ha congelato l’erogazione di fondi all’estero. Quando un giudice federale ha ingiunto all’amministrazione di riprendere l’erogazione dei fondi entro un certo termine, il presidente ha proposto appello alla Corte suprema e questa ha protratto il termine di alcuni giorni.