Il concertone del primo maggio torna in piazza San Giovanni

Dopo la parentesi dello scorso anno al Circo Massimo, ildeltornerà nella sua sede storica:San. È quanto è emerso dall’incontro tenutosi tra i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil e i vertici della Rai per l’organizzazione della Festa del Lavoro. Ilsarà trasmesso come sempre in diretta da Rai 3.Fori Imperiali, Casteldaccia, Prato: dove si terranno le manifestazioni dei sindacatiI sindacati hanno scelto il tema della salute e sicurezza sul lavoro sia per ilche per le manifestazioni unitarie, che si terranno contemporaneamente nel corso della mattinata in tre luoghi simbolici d’Italia: a Roma, ai Fori imperiali, con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini; a Casteldaccia (Palermo), con la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, e a Prato, con il segretario generale della Uil Pier Paolo Bombardieri.