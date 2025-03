Lanazione.it - Il Comune assume vigili urbani

Ildi Grosseto ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione a tempo pieno e determinato di personale appartenente all’area istruttori, profilo professionale agente di polizia municipale. La ricerca fa fronte al fabbisogno relativo al progetto denominato "Sicurezza in città - Grosseto Safe 2025". Sarà possibile compilare la domanda dalle 10 di domani sino alle 10 dell’1 aprile. Nello stesso arco temporale, l’avviso di selezione sarà pubblicato sul portale del reclutamento "inPa". Per inviare le domande sarà necessario compilare l’apposito modulo elettronico attraverso il portale "inPa" cui si accede anche dal sito istituzionale deldi Grosseto - amministrazione trasparente - bandi di concorso – selezioni.