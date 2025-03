Ilgiorno.it - Il Collegio dei Capitani compie settant’anni in prima linea

Il 16 marzo 1955 gli ottoreggenti delle Contrade di Legnano si riunirono in via Rossini, a casa del Capitano di San Bernardino Ennio Buttini, per dare vita aldeidel Palio. Insieme a lui c’erano Davide Casero per La Flora, Alberto Gianazza per Sant’Erasmo, Cesare Sironi per San Magno, Enzo Pagani per Sant’Ambrogio, Ennio Guidi per Legnarello, Alfredo Lamperti per San Domenico e Angelo Raimondi per San Martino. A benedire l’iniziativa fu monsignor Virginio Cappelletti, prevosto della città, che concesse aidi riunirsi nella sacrestia della Chiesa di Sant’Ambrogio, facendola così diventare lasede ufficiale del, oggi in fase di restauro.dopo, il 16 marzo 2025, l’avventura delcontinua, come ricorda Riccardo Ciapparelli, Capitano non reggente.