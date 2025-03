Superguidatv.it - Il cinema Metropolitan di Napoli riapre: quando, eventi e proiezioni speciali

Leggi su Superguidatv.it

Ildiè pronto a riaprire le sue porte. Sarà Circuitoa riportare in vita il celebre multisala di via Chiaia, con una programmazione ricca, un calendario pieno di, e restyling in tempi record. È tutto pronto per accogliere nuovamente gli spettatori. Ecco tutto quello che c’è da sapere.Ile prossimiNelle prime due settimane di programmazione, ilcelebrerà la sua rinascita con un biglietto promozionale di 5 euro e una serie di. Tra questi, interventi di star internazionali e artisti italiani, pronti a dare il loro contributo per il grande ritorno delin città.Il primo appuntamento previsto è il 20 marzo, con un evento speciale ad inviti del film Il Treno dei bambini di Cristina Comencini.