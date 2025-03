Sport.quotidiano.net - Il Cenaia allunga il passo. E i Mobilieri sono nei guai

Leggi su Sport.quotidiano.net

19691PONSACCO01969: Baglini, Rossi, Di Bella (13’ st Papini), Remorini, Signorini, Puleo, Solimano, Marcon, Canessa, Ferretti (17’ st Apolloni), Puccini (30’ st Pecchia). All.Sena.PONSACCO: Lampignano, Fischer (21’ st Crecchi), Gemignani, Burato, Mancini, Colombini, Volpi (21’ st Regoli), Morana, Andreotti, Pallecchi (43’ st Steffich), Borselli. All.Bozzi. Arbitro: Macca di Pisa. Marcatore: al 19’st Canessa.– Unpimpante e tonico supera con una seconda parte di partita iPonsacco, eilrispetto alle altre squadre che lottano per la fase finale dei play off. La partita rivestiva particolare importanza soprattutto per la compagine ponsacchina che però in campo, dopo un inizio di gara sostenuto, è calata di intensità agonistica controllata bene dal reparto difensivo del