Il caso Osimo Centrodestra rispunta Pirani Centrosinistra ecco Glorio | Hanno bloccato la città

La coesione non ancora raggiunta nelosimano in vista delle prossime elezioni comunali dopo le dimissioni del sindaco genera colpi di scena. Quasi tutti i nomi proposti dai partiti e dalle liste civiche dell’area sarebbero naufragati, tra rinunce e passi indietro. Sabato l’ex primo cittadino Francescosi sarebbe affacciato alla riunione della direzione regionale di Base popolare per proporsi a sindaco, frapponendosi, in qualche modo, alla proposta interna da parte di Bp di Sirena Rosciani, imprenditrice e presidente Lions. Una presa di posizione che porterebbe a ricominciare tutto d’accapo in termini di accordi tra le parti tra Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Rinascie Bp stessa, senza contare le liste antonelliane e quelle di Achille Ginnetti che potrebbero già da ora correre da sole.