Il caso Garlasco spiegato in breve, Le Iene trovano un supertestimone

Ilè tornato sulla bocca di tutti proprio in questi giorni dato che è stato riaperto a distanza di 18 anni. Ed è finito in tv. In Rai ne parlano quotidianamente Milo Infante, Eleonora Daniele e Alberto Matano, ma sono state Lea trovare unche avrebbe deciso di parlare solo ora. Per chi non lo conoscesse, questo è ilin: riguarda l’0micidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella sua casa in provincia di Pavia. La ragazza, 26 anni, fu trovata senza vita dal fidanzato Alberto Stasi, allora 24enne, che chiamò i soccorsi dichiarando di aver trovato il corpo mentre entrava nell’abitazione.Secondo il suo racconto, era passato a casa della fidanzata per farle visita e l’aveva trovata morta sulle scale, con la testa gravemente ferita.