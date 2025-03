Metropolitanmagazine.it - Il cambiamento climatico potrebbe influenzare anche il mondo dei profumi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ildella profumeria sta affrontando una trasformazione profonda, guidata da un fattore inaspettato: il. Secondo uno studio condotto da Pascale Brousse, esperta in trend di bellezza e benessere, e Françoise Rapp, specialista in essenze naturali e olfatto, l’industria deisi trova davanti a nuove sfide che influenzeranno la qualità delle materie prime, l’esperienza sensoriale e il ruolo stesso delle fragranze nella nostra vita quotidiana.: il futuro delle fragranze tra natura, benessere e salute del PianetaUno degli aspetti più critici emersi dallo studio riguarda la salute del suolo. Negli ultimi sessant’anni, l’uso intensivo di pesticidi ha impoverito i terreni, eliminando gran parte della biodiversità essenziale per la crescita delle piante.