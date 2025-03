Sport.quotidiano.net - Il calvario di Uijtdebroeks: "I dolori dell'anno scorso sono tornati"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 17 marzo 2025 - Un inverno traa lavorare su un problema fisico che ha di fatto limitato l'intera scorsa stagione, l'illusione di aver risolto tutto e poi la triste consapevolezza che invece la realtà non è così: è quanto accaduto a Ciane svelato dal diretto interessato, tra le lacrime, a marginea Tirreno-Adriatico 2025. IldiMentre il quasi coetaneo Juan Ayuso metteva le mani sul Tridente messo in palio per la maglia azzurra a San Benedetto del Tronto, il belga si leccava le ferite, prendendo consapevolezza di essere ripiombato nei problemi che hcondizionato il suo 2024, con annessi ritiri prima al Giro d'Italia e poi alla Vuelta. "Ho dovuto affrontare gli stessi sintomi. La mia frequenza cardiaca era a 150, ma non andavo avanti e avevo di nuovo quella sensazione di intorpidimento alle gambe.