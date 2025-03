Ilnapolista.it - Il calcio italiano ha ignorato Pizzul e riservato un minuto di silenzio al presidente Federginnastica (Zazzaroni)

Ilhaundial)In effetti ieri ci eravamo chiesti come mai ci fosse ildisui campi di Serie A, oggi Ivan– direttore del Corriere dello Sport – lo spiega:Lo stupore e l’amarezza provati nel constatare che ilhaundialdellaRiccardo Agabio, sconosciuto ai più, mentre a Bruno, popolarissimo – ad ogni livello – non è stato capace di dedicare un secondo: soltanto Udine gli ha reso omaggio allo stadio e per questo ringrazio i Pozzo e i friulani. Massimo rispetto per Agabio, ci mancherebbe: ma Bruno era nostro, più nostro. Come voce, presenza, dolore, ricordo. Lo dovevo scrivere e l’ho scritto.