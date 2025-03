Ilnapolista.it - Il calciatore Andrej Lazarov tra le vittime dell’incendio in una discoteca in Macedonia

Leggi su Ilnapolista.it

era un. Purtroppo è morto all’età 25 anni per un gesto di coraggio e altruismo. Sabato sera, in unadi Kocani (indel Nord), è scoppiato un incendio, con ogni probabilità provocato da alcuni mini bengala che si usano anche sulle torte per i compleanni.Secondo quanto riferito dai media macedoni, ilsi trovava in quella. Ha provato a salvare quante più persone possibili ma è deceduto dopo il ricovero in ospedale. Aveva inalato troppo fumo ed era arrivato in ospedale già in gravi condizioni.Leggi anche: Elmas nuovo idolo di Torino, la dieta speciale per il Ramadan e i 17 milioni per il riscattoIl comunicato dello Shkupi, club in cui giocavaè una delle 60 persone deceduto a causa del terribile incidente. I feriti sono almeno 155.