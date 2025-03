Gamberorosso.it - Il bistro-bottega che sta portando il cibo di montagna tra i vicoli di Genova

Macelli44 è un progetto al di là di qualsiasi altra definizione. L’agri-t e il punto vendita nel cuore deigenovesi sono solo l’ultimo traguardo conquistato, il coronamento di un percorso che ha posto il benessere a tutto tondo al centro del proprio sviluppo. Quello che oggi accoglie la clientela aè la trasposizione di una filosofia di campagna che porta in città la cultura del brado – locale – bio. Per arrivare a comprendere questo concetto occorre fare qualche passo indietro nel tempo, per l’esattezza nel 1983, quando un gruppo di abitanti del comune di Davagna, in provincia di, diede il via all’allevamento di bovini di razza Limousine. Da quel momento ebbe inizio una storia che oggi si può raccontare, ma ancor più vivere.Vita da cooperativaQuei campi, una volta coltivati, vertevano ormai in uno stato di abbandono prima di essere al centro di questa rivoluzione agricola.