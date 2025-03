Rompipallone.it - Il Barcellona rifiuta il bomber: la Juventus lo prende con lo sconto

Leggi su Rompipallone.it

Operazione di calciomercato low cost all’improvviso per la: il no delapre le porte ai bianconeri per il grande colpoNelle ultime settimane, nonostante l’ottimismo professato inizialmente e nonostante il grande impegno profuso sul mercato di gennaio per rinforzare la squadra, la stagione dellaha preso una brutta piega. Il momento dei bianconeri è critico come non mai e dopo le delusioni nelle coppe sono arrivate anche, a distanza di una settimana, due sconfitte pesantissime in campionato, contro Atalanta e Fiorentina, a far toccare il fondo in questa annata a una squadra e una società che appaiono in grossissima difficoltà.Da tempo non si vedeva unacosì in crisi e così in balia degli avversari. Per il momento, non sono state prese decisioni drastiche.