Baritoday.it - Il bando del Corteo storico di San Nicola: cinque proposte giunte in Comune

Leggi su Baritoday.it

per organizzare ildi Sannel 2025 e nel 2026: è il primo esito delbiennale promosso daldi Bari nell'ambito della manifestazione di interesse per l’indagine di mercato finalizzata alla definizione dell’accordo quadro per l’affidamento dei.