Il 60% degli spazzolini da denti contiene materia fecale | ecco perché va tenuto lontano dal water | il monito del dottor Samuel Choudhury

C’è un banale quanto disgustoso errore che molti di noi continuano a perpetrare, inconsapevolmente, con il proprio spazzolino da. A darne una dimostrazione chiara è, medico di Singapore, in un video postato su Instagram. Secondo l’esperto, molte persone conservano il proprio spazzolino daaccanto al. Anche se può sembrare una soluzione pratica, questa abitudine espone il nostro spazzolino a tutto: feci, batteri e virus. “Sapevi che tirare lo sciacquone può far volare i batteri fino a 2 metri di altezza?”, dice. “Se tieni lo spazzolino vicino al, potresti dover usare più del semplicefricio per lavarti i!”, aggiunge.Nel suo video,cita uno studio del 2015 che ha analizzato i germi presenti suglidain un dormitorio.