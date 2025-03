Milanotoday.it - il 22 marzo casa emergency presenta la docu-serie "the face of the resistance"

Leggi su Milanotoday.it

Sabato 22alle ore 17.00, in via Santa Croce 19, ospiterà lazione dellas of thedel regista Oleg Tomachov. L’evento, moderato dall’Head of Original Productions di Giffoni Innovation Hub Luigi Sales, vedrà la partecipazione di Tatyana.