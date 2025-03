Lettera43.it - Il 2 giugno è un giorno festivo o lavorativo?

Con l’avvicinarsi della Festa della Repubblica italiana, che si celebra il 2, c’è ancora chi si chiede se sia o meno undi festa. Non tutti sanno che ufficialmente è stato istituito nel 1949 e che si tratta delin cui quasi 25 milioni di italiani hanno votato al referendum con cui è stata scelta la repubblica e non la monarchia. Ma quindi è un?Il 2è unLe Frecce Tricolori sorvolano Roma durante un’esibizione in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica italiana, il 22024 (Getty Images).Si tratta, quindi, di un, “rosso” in calendario. La disciplina delle festività nazionali è prevista dalla legge 27 maggio 1949, n. 260. Con questa legge sono stati dichiarati feste sia il 2, sia il 25 Aprile (della liberazione) e l’1 maggio, la festa dei lavoratori.