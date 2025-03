Lanazione.it - Il 19 marzo a Firenze l'evento 'Il mondo su un crinale'

Leggi su Lanazione.it

, 172025 – Il 19alle ore 17 alle Murate, a, si svolgerà l''Ilsu un. Usa-Europa, Russia-Ucraina, Israele Palestina'. Tra gli interventi ci sarà quello del presidente della Fondazione Rosselli e del coordinamento riviste italiane di cultura (Cric) Valdo Spini. Parleranno anche la presidente della Fondazione Ernesto Balducci Grazia Bellini, Rodolfo Ragionieri, già docente all'Università di Sassari e Severino Saccardi, direttore di 'Testimonianze' e vicepresidente del Cric. A introdurre e coordinare sarà Stefania Valbonesi, giornalista di 'Thedotcultura.it'. L'è a ingresso libero. “La situazione internazionale che stiamo vivendo è assolutamente nuova per l'Europa e per l'Italia – ha dichiarato Spini -. In quest'ambito è assolutamente necessario sviluppare le occasioni di confronto e di dibattito.