Ieri in Campania | bradisismo ai Campi Flegrei la soluzione proposta dal geochimico De Vivo

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 16 marzo 2025. Avellino – Una trasferta speciale quella che ha visto protagonisti i calciatori dell’U.S.Avellino che, accompagnati da Mister Raffaele Biancolino e la dirigenza con Angelo Antonio e Giovanni D’Agostino, si sono recati al Santuario di Montevergine. (LEGGI QUI) Benevento – “Era il 16 marzo del 1978 quando tremarono le vene e i polsi alla democrazia italiana: Aldo Moro fu rapito. Ero a Roma, avvertii Ciriaco De Mita. Furono ore, poi settimane drammatiche. L’enorme dimensione civile, collettiva della tragedia di cui eravamo consapevoli, in noi si mescolava al dolore intimo, per Aldo Moro, per la sua famiglia, per il martirio della sua scorta: con il maresciallo Leonardi avevo un rapporto personale”, lo scrive il sindaco di Benevento ed ex Guardasigilli Clemente Mastella nell’anniversario del rapimento in via Fani, 47 anni fa.