Identità storica a rischio Un decreto cambia tutto | purosangue fermi al palo

LEGNANO (Milano) Palio di Legnano, addio ai: una rivoluzione che fa discutere. L’ambiente contradaiolo è in subbuglio. Unministeriale cambierà per sempre il Palio di Legnano, imponendo unmento che ne metterebbe in discussione l’unicità. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo 2024, stabilisce che nelle manifestazioni con corse di velocità al galoppo non potranno più essere utilizzati cavalli di razzainglese. Una norma che costringerà il Palio di Legnano a dire addio agli storici protagonisti, aprendo la strada ai mezzosangue anglo-arabi. La notizia ha suscitato e accese discussioni tra gli appassionati. Ilesclude dalla propria applicazione solo le manifestazioni che si svolgono in impianti e percorsi ufficialmente riconosciuti dal ministero per le Politiche Agricole e dal Coni, ma il Campo del Palio di Legnano non rientra più tra questi.