Ilfattoquotidiano.it - I verbali di Carmine Gallo: “Uomini dei servizi segreti venivano a trovare Barletta negli uffici di Equalize. E lui vedeva anche gente del Pd”

deinella sede diin via dei Pattari, nel centro di Milano, quella che per i pm era diventata una centrale di spionaggio illegale. Andavano aPierfrancesco, l’ex componente del consiglio di amministrazione di Leonardo, coinvolto nell’indagine del pm Francesco De Tommasi. O almeno, questo è quello che sosteneva, l’ex superpoliziotto antimafia, considerato il regista della “banda dei dossier“, morto il 9 marzo scorso mentre si trovava ai domiciliari.L’11 dicembre scorso, infatti,viene interrogato dal pm De Tommasi. E racconta cheera “sempre circondato dadei“, il “suoo” era “sempre pieno di questaqua”, lo “andavano aparecchie volte agenti dei“. Ex socio di minoranza dicon il 5%, vicepresidente autosospeso della Sea, la società che gestisce gli aeroporti in Lombardia,è indagato per concorso in accesso abusivo a sistema informatico.