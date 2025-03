Ilrestodelcarlino.it - I veleni del caso Golinucci: ammonimento del questore all’ex insegnante Gabriele Pieri

Cesena, 17 marzo 2025 – La questura di Forlì-Cesena ha emesso un provvedimento dinei confronti di. Il 78enne cesenate, conosciuto come ‘uomo sandwich’ si è reso colpevole di aggirarsi per Cesena con un grande cartello nel quale era scritto a chiare lettere il nome e il cognome di un cesenate che secondosarebbe responsabile della morte di Cristina, la ragazza di 21 anni scomparsa a Cesena 33 anni fa. Il provvedimento ‘anticrimine’ emesso il 10 marzo dalla questura nei suoi confronti, ammonisce il 78enne, invitandolo ad astenersi in futuro dal compiere atti persecutori nei confronti del 60enne cesenate, cheriterrebbe responsabile della scomparsa di Cristina. Un’opinione, quella di, espressa in questo modo ‘anomalo’, con un cartello che si è portato appresso per Cesena per settimane senza passare inosservato.