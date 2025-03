Lanazione.it - I transfuga di Azione verso Donati. Calenda: "Ora serve rinnovamento"

"Grande è la confusione sotto il cielo, quindi la situè eccellente" affermava Mao Zedong. Nel caso specifico lo è per Marco, consigliere comunale e già candidato per la corsa a sindaco nel 2026. Già, perché le turbolenze dentronon sono per lui che un grande vantaggio in un’ottica elettorale. Non solo avrà un avversario più debole nel suo stesso perimetro (quell’area di centro e moderata) ma anche perché non è da escludere che adesso ci sarà un allineamento dinell’orbita di, progetto visto con intereresse da chi ha fatto saltare il banco nel partito. E non è un caso che in questi ultimi giorni il consigliere comunale abbia annunciato una quarta lista civica. Un poker con cui cercherà di emergere dalla posizione di terzo incomodo tra il centro destra e il centrosinistra anche se ancora alla chiamata alle urne mancano diversi mesi.