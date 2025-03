Quotidiano.net - I tormenti dell’opposizione. La fragile unione ritrovata alla prova di Montecitorio

Più Europa, meno guerra e tutti giù per terra. Perché, al di là delle professioni di principio e di partito, l’opposizione parlamentare è più confusa ancora dell’appariscente quanto effimera manifestazione portata in scena sabato nella ricolma piazza del Popolo: eccellente attestato di europeismo quanto disarmante dimostrazione di eclettismo, dal pacifismo integrale al militarismo nazionale e financo nazionalista, dal ReArmEu al No Pax. Posto quindi che la maggioranza di governo trovi la necessaria unità sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del prossimo fine settimana – il che è obbligato, ma nient’affatto del tutto scontato –, domani al Senato e ancor più dopodomaniCamera le opposizioni si presenteranno più che mai divisemeta del giudizio sul piano di riarmo e difesa europea.