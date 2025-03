Cultweb.it - I settant’anni del tenente Dan: cosa fa oggi Gary Sinise?

, l’indimenticabileDan di Forrest Gump, compie70 anni in un momento di profondo cambiamento personale. L’attore, noto anche per CSI: NY, ha deciso di allontanarsi da Hollywood nel 2019 per dedicarsi alla famiglia, colpita da gravi problemi di salute. Suo figlio McCanna Anthony, affetto da un raro tumore spinale, è morto a gennaio 2024 all’età di 33 anni. Anche la moglie, Moira Harris, ha affrontato il cancro, ma è ora in remissione. Questa scelta di vita ha mostrato unlontano dai riflettori, ma sempre impegnato in battaglie di valore.ha raccontato di aver preso questa difficile decisione dopo che, nel 2018, alla moglie era stato diagnosticato un tumore al seno e, appena due mesi dopo, al figlio era stato riscontrato il chordoma, un tumore spinale raro e aggressivo.