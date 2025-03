Ilrestodelcarlino.it - I segreti nel telefono . E un mistero buffo

Nei nostri smartphone possono essere nascoste verità inconfessabili. E quanto conosciamo realmente chi vive accanto a noi? È la trama di "Perfetti sconosciuti", film di successo sull’amicizia, l’amore e il tradimento che il regista Paolo Genovese ha ‘tradotto’ per il teatro (nella foto): con Dino Abbrescia, Paolo Calabresi, Valeria Solarino, sarà in scena giovedì 20 e venerdì 21 al Carani di Sassuolo, poi sabato e domenica al Comunale di Carpi. Al teatro delle Passioni di Modena da domani a domenica 23 Claudio Casadio interpreterà "L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi", un lavoro di ‘graphic novel theatre’ di Francesco Niccolini. Oreste, internato nel manicomio di Imola, riceve continuamente visite dai suoi fantasmi, sogni, incubi, desideri ed errori di una vita tutta sbagliata. Al Michelangelo, domani e mercoledì Max Pisu e Nino Formicola nel divertente tourbillon di "Forbici e follia", poi giovedì 20 Matthias Martelli nello storico "" di Dario Fo e Franca Rame e venerdì 21 Gegia & c in "Bastarde senza gloria", sette donne sul ring della vita.