Quotidiano.net - I ribelli Houthi attaccano nuovamente portaerei americane nel Mar Rosso

dello Yemen sostenuti dall'Iran hanno rivendicato oggi la responsabilità di un secondo attacco a un gruppo di, definendolo una rappresaglia per i raid degli Stati Uniti. Un portavoce del gruppo sciita ha affermato che "per la seconda volta in 24 ore" i combattentihanno lanciato missili e droni contro la Uss Harry S. Truman e diverse altre navi da guerranel nord del Mar. Iyemeniti sostenuti dall'Iran specificano di aver preso di mira la"con numerosi missili balistici e da crociera, nonché con droni, in uno scontro durato diverse ore". Gli Usa non hanno confermato tali attacchi. Secondo i media, Washington ha condotto intanto stanotte altri raid sullo Yemen prendendo di mira una fabbrica nella regione occidentale di Hodeida e la cabina di pilotaggio della 'Galaxy Leader', una nave catturata più di un anno fa dai