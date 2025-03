Ilfattoquotidiano.it - I piccoli reattori nucleari di Pichetto Fratin? “Il prezzo dell’elettricità resterà elevato”: lo dice l’Agenzia internazionale dell’Energia

Altro che bollette abbattute del 30-40 per cento grazie ai. Per realizzare, mantenere e rendere convenienti (per chi investe) i famigerati Small modular reactor (Smr) tanto sostenuti dal governo Meloni e dal ministro Gilbertotocca rassegnarsi a mantenere alti i prezzi. Anche se esistono tecnologie che potrebbero abbassarli. E questo non solo in Italia, ma ovunque. Certamente in Europa. Loa più riprese(Iea) nel report “The Path to a New Era for Nuclear Energy” pubblicato a gennaio 2025. Per molti una conferma di livelli di capacità installata a livello globale più che promettenti: si arriva a 120 e persino 190 gigawatt entro il 2050. “Ma questo è tutt’altro che assicurato”, spiega la stessa Iea.