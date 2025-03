.com - I Patagarri annunciano l’album di debutto e il singolo Sogni

si preparano a un 2025 esplosivo con l’uscita del loro attesissimo album di, prevista per maggio e che sarà anticipato dalsi preparano a un 2025 esplosivo con l’uscita del loro attesissimo album di, prevista per maggio. Dopo infatti aver conquistato il pubblico con il loro sound travolgente e il loro spirito libero, la band è pronta a lasciare il segno con un progetto che promette già di essere un viaggio musicale intenso e senza compromessi.Ad anticiparesarà, il nuovo– prodotto da Taketo Gohara – in uscita ovunque mercoledì 19 marzo a mezzanotte (ORT Live/ADA Music Italy). Un brano che scava nei desideri più profondi e nascosti, attraversando confini morali, sociali e personali. Dal poliziotto al ladro, dal terrorista all’artista, dai sobri agli ubriachi: tutti sognano.