I nuovi capelli tinti di George Clooney sono diventati un affare di stato

Tutti gli uomini e i ragazzi colti da incanutimento precoce, potranno dormire sonni tranquilli. Basta guardare le foto dicon i(che stanno facendo il giro del web e stanno facendo impazzire il mondo e preoccupare persino la moglie Amal), per apprendere una facile verità. Icolorati non rendono un uomo più giovane e più attraente.Anzi, nel caso dell’attore statunitense, sex symbol, sembrerebbe essere proprio il contrario.: undiOrmai, non si parla d’altro. Le foto dicon irimbalzano ovunque. Impossibile non imbattersi nella nuova immagine del divo di Hollywood. Impossibile non percepire il grande potere che icolorati posdare a un volto.