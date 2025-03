It.insideover.com - I milionari cinesi tentano la scalata all’impero di Musk e lui punta ai robot del Dragone

C’è un filo rosso che unisce Elonalla Cina e, di riflesso, gli Stati Uniti di Donald Trump al loro rivale sistemico numero uno. Basta seguire i soldi (follow the money) per capire che, mentre i falchi del Congresso Usa strepitano contro Xi Jinping, esiste una nutrita schiera di grandi imprenditori statunitensi che continua a flirtare con Pechino. Business is business e l’Oriente, soprattutto la Cina, è in cima alle loro priorità. Vale per il Ceo di Apple, Tim Cook, così come per Jamie Dimon, presidente di JPMorgan, Bill Gates, fondatore di Microsoft. E vale per tantissimi altri big dell’economia americana,incluso. Se il Doge guarda alla Cina, è però vero anche il contrario, come ha dimostrato una lunga inchiesta del Financial Times. Pare, infatti, che da quandoè stato nominato figura chiave dell’amministrazione Trump, i gestori patrimonialiabbiano iniziato a pompare decine di milioni di dollari nelle società private controllate dal Doge.