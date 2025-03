Ilfattoquotidiano.it - “I medici dicevano che ero stressato per il matrimonio, invece avevo un cancro al colon al quarto stadio grande quanto un’arancia”: la storia di Ashley e l’analisi dell’esperto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Può un tumore alessere scambiato per stress da preparativi di? LadiRobinson, 35enne dello Hertfordshire, in Inghilterra, dimostra che succede. I sintomi iniziali accusati dall’uomo, compresi dolori addominali e sanguinamento, erano stati attribuiti daistessi al periodo particolarmente concitato che stava vivendo. Solo in un secondo momento la scoperta di unalal”. Ilfattoquotidiano.it ha raggiunto il professor Pierpaolo Sileri, Direttore dell’Unità di Chirurgia Colorettale dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e professore ordinario di Chirurgia generale all’Università Vita-Salute San Raffaele, per parlare di questa patologia e capire quando è il caso di preoccuparsi e non sottovalutare eventuali campanelli d’allarme.