I geologi | La natura è ingovernabile Ma l’uomo non deve aggiungere ulteriore caos

Firenze, 17 marzo 2025 – "La natura è ingovernabile. Ma l'uomo non deve aggiungere ulteriore caos"

Firenze, 17 marzo 2025 – “Partiamo dal presupposto che inle cose tendono all’entropia, al disordine, seguendo una legge universale. Mentrecon la sua attività tende a fare ordine. Quindi non dobbiamo stupirci se le nostre costruzioni siano messe in crisi dagli eventili”. A ricordarci questa dura verità, all’indomani del disastro meteo che ha violentemente colpito diverse zone della Toscana, sono idella società Materia 3, Mauro Croci e Marcello Ghinassi, quest’ultimo responsabile area geotecnica e idroa. “E’ altresì chiaro che l’entropiale nonfermare le opere di prevenzione. Faccio riferimento, per esempio allo scolmatore di Pontedera Ponsacco che ha a tutti gli effetti preservato Pisa dalla piena dell’Arno, salvandola da un’alluvione”, spiegano.