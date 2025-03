Nerdpool.it - I Fratelli Russo vogliono “aggiustare” il MCU: ecco il loro piano

Leggi su Nerdpool.it

Dopo anni di incertezze e critiche, il Marvel Cinematic Universe è pronto per una nuova svolta. Joe e Anthony, registi di Avengers: Infinity War e Endgame, torneranno alla guida dei prossimi due film sugli Avengers, con l’intenzione di riportare coerenza e centralità narrativa in un franchise che, secondo molti fan, ha perso la sua direzione.In una recente intervista a The Times, ihanno rivelato ilper riportare il MCU ai fasti della Infinity Saga, con Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.Il ritorno a una narrazione centraleDa tempo i fan criticano il Multiverse Saga per la mancanza di un filo conduttore chiaro, un problema che gli stessihanno riconosciuto:“Sì, il MCU è diventato molto grande. È qualcosa con cui lottiamo anche noi.